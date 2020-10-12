Galatasaray devre arasında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni sözleşme imzalıyor

Bir transfer dönemini daha sıkıntılı kapatan ve orta saha ile hızlı kanat oyuncusu alamayan Galatasaray Yönetimi, devre arası için şimdiden düğmeye bastı. Ancak Ocak ayında ilk operasyonun iç transferde gerçekleşmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, hem kaptan Muslera hem de savunmanın yıldız ismi Marcao ile yeni mukavele imzalamaya hazırlanıyor. Daha önce Muslera ile yeni kontrat konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, bu konuda sıkıntı yaşamayacak.
2 MİLYONUN ALTINA...
34 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Mukavelede artı 1 senelik opsiyonun da yer alması bekleniyor. 3 milyon 575 bin Euro’luk ücretini pandemi sürecinde 3 milyon Euro seviyesine çeken Muslera’nın senelik maaşı, ilerleyen yaşı da göz önünde tutularak daha da azaltılacak. Bu rakamın 2 milyon Euro’nun altında olacağı öğrenildi.
TEKLİFLER YÜKSELECEK
Marcao cephesinde ise görüşmeler başladı... Newcastle United ve Roma’nın transferin son günlerinde ciddi şekilde istediği Marcao, Fatih Terim’in de isteğiyle takımda tutulmuştu. Avrupa kulüplerinin ciddi şekilde radarında bulunan Marcao için 13-15 milyon Euro arası rakamlar gözden çıkartılıyor. Ancak ilerleyen süreçte 24 yaşındaki solak savunmacıya daha yüksek teklifler gelebilir.
2022’DE BİTİYORDU
Galatasaray Yönetimi, bu sezon 850 bin Euro kazanan ve 2022’ye kadar kontratı bulunan Marcao ile 2024’e kadar nikah tazelemeyi hedefliyor. Yeni sözleşmede Marcao’nun ücretine ciddi bir zam gündemde. Takımın en az kazananlarından olan Marcao’nun iyileştirilmiş mukavelesinde serbest kalma bedelinin olup olmayacağı ise merak konusu.
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