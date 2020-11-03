  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 09:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray devre arası transfer şov yapacak

Galatasaray devre arası transfer şov yapacak

Paylaş

Fanatik

Galatasaray, dış transferle beraber iç transferde de düğmeye basıyor... Galatasaray, Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda 4 yeni transfer ve 3 yıldızla yeni sözleşme için masaya oturacak.

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.

Şampiyonluk yolunda devre arası transfer dönemini iple çeken teknik direktör Fatih Terim dış transferde istediği isimleri yönetime bildirmişti.

Sarı-Kırmızılılar, Jean Michael Seri, Yunus Mallı, Kenan Karaman ve Henry Onyekuru için en kısa zamanda çalışmalara başlamayı planlarken, yönetim iç transferde de yoğun mesai harcayacak.

Sezon başında ismi İtalyan devi Roma ve İngiliz ekibi Newcastle United'la ciddi bir şekilde anılan Marcao ile masaya oturulacak. Brezilyalı stopere zamlı yeni sözleşme teklif edilecek.

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısını kaçıracak olan kaptan Fernando Muslera'yla da yeni kontrat yapılması

Öte yandan Mustafa Cengiz ve ekibi, Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için de Ocak ayında Alman temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden
Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden

Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı
Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı

Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı
Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı

Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi
Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi

Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi

Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.

Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim
Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim

Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2
Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2

Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2

İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.

Erol Bulut'tan tarihe geçen istatistik
Erol Bulut'tan tarihe geçen istatistik

Erol Bulut'tan tarihe geçen istatistik

Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.

Diego Perotti izleyenleri büyüledi
Diego Perotti izleyenleri büyüledi

Diego Perotti izleyenleri büyüledi

Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan Diego Perotti izleyenleri büyüledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.