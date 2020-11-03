Galatasaray devre arası transfer şov yapacak

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.
Şampiyonluk yolunda devre arası transfer dönemini iple çeken teknik direktör Fatih Terim dış transferde istediği isimleri yönetime bildirmişti.
Sarı-Kırmızılılar, Jean Michael Seri, Yunus Mallı, Kenan Karaman ve Henry Onyekuru için en kısa zamanda çalışmalara başlamayı planlarken, yönetim iç transferde de yoğun mesai harcayacak.
Sezon başında ismi İtalyan devi Roma ve İngiliz ekibi Newcastle United'la ciddi bir şekilde anılan Marcao ile masaya oturulacak. Brezilyalı stopere zamlı yeni sözleşme teklif edilecek.
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Öte yandan Mustafa Cengiz ve ekibi, Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için de Ocak ayında Alman temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
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