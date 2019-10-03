Galatasaray, devre arası transfer döneminde geniş çaplı transfer operasyonuna başlayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyalini verdi. Sarıkırmızılı kulüp, ilk olarak sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Donk- Mariano- Nagatomo üçlüsünü satmaya çalışacak. Yaz transfer dönemindeki temasları dikkate alan Galatasaray yönetimi; Donk'a Dubai'den, Mariano'ya Brezilya'dan, Nagatomo'ya İtalya'dan bonservis ödeyecek kulüp arayacak.

GENÇLEŞECEKLER

Yaş ortalaması 29.9 olan ilk 11'ini gençleştirmekte karar kılan Fatih Terim, ara transfere kadar çözümü takım içinde arayacak. Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde ilk 11'ini değiştirecek Terim, Gençlerbirliği deplasmanında Şener Özbayraklı, Emre Mor ile Andone'ye görev verecek ve bu rotasyon Ocak ayına kadar sürecek.

ÖVGÜLER TARAFTAR İLE MUSLERA'YA

PARİS Saint-Germain'in 1-0 üstünlüğü ile sona eren Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki maç Fransız basınında da geniş yer buldu. Takımlarının futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray taraftarının coşkusu ile zorlu atmosfere rağmen alınan galibiyetin kritik ve önemli olduğuna vurgu yaptı. Sport France, PSG'nin galibiyete rağmen çok yorulduğunu ve İstanbul'da adeta bir beladan kurtulduğunu yazdı. L'Equipe PSG'nin çok iyi oynamamasına rağmen galip geldiğine ve şu anda takımda işlerin yolunda olduğuna işaret etti. France Football ise, Muslera'nın yaptığı kurtarışlara dikkat çekip "Mükemmel Muslera PSG karşısında birçok girişimi başarılı şekilde önledi" ifadelerini kullandı.

15 MİLYON TL GELDİ!

ÜST üste gelen Fenerbahçe derbisi ile Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG karşılaşmaları Galatasaray'ın lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store'un kasasını doldurdu. 51 bin 663 kişi ile seyirci rekorunun kırıldığı derbi ile 47 bin 4 kişinin izlediği PSG maçında GS Store'un gelirinin de 15 milyon TL'yi aştığı öğrenildi. Bilet satışları ve diğer hasılatlarla kulübün kasasına giren rakam ise daha da yükseldi.

(Sabah)