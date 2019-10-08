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  3. Galatasaray devre arası transfer döneminde Ever Banega'ya imza attırmaya hazırlanıyor

Galatasaray devre arası transfer döneminde Ever Banega'ya imza attırmaya hazırlanıyor

Galatasaray devre arası transfer döneminde Ever Banega'ya imza attırmaya hazırlanıyor

Yaz transfer döneminde yaklaşık 1 ay Ever Banega transferiyle uğraşmasına rağmen Monchi’nin aldığı son kararla yıldız futbolcuyu kadrosuna katamayan Galatasaray yönetimi, tecrübeli orta sahaya bu kez sarı kırmızılı formayı giydirmeye hazırlanıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

OCAK AYINDA SÜRPRİZ GELİŞMELER OLABİLİR

Sezon başında yapılan kadro düzenlemesine göre Lopetegui ve Monchi’nin gidişine izin vermediği Banega’dan beklenen verimi alamayan Sevilla’nın 31 yaşındaki Arjantinliyle yollarını ayırması beklenirken, yaşanan sürpriz gelişmenin ardından Galatasaray yönetiminin harekete geçtiği belirtildi. La Liga’da 7 maçta görev almasına rağmen sadece 2 asisti bulunan Banega’yla yeni sözleşme yapmaya sıcak bakmayan Monchi’nin oyuncunun transfer olma isteğine sıcak baktığı anlaşılırken iki kulüp arasında çok yakın bir süre içerisinde yeniden temasların sıklaşacağı öğrenildi.

SEVİLLA 22 YAŞINDAKİ CORDOVA'YI İSTİYOR

Belhanda’nın satılmasını isteyen Fatih Terim’in Banega’ya bir kez daha evet dediği vurgulanırken, Sevilla’nın Meksikalı yıldız Fransisco Cordova transferinin bitirir bitirmez Banega’nın gidişine onay vereceği kaydedildi.

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