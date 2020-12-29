Galatasaray devre arası ilk transferini gerçekleştiriyor

Sabah

Galatasaray, bu sezon ilk transferini Kasımpaşa'dan yapıyor. Kasımpaşa'nın kaptanı Aytaç Kara, bir aksilik olmazsa devre arasında sarı kırmızılı formayı giyecek. Fatih Terim, orta sahada Taylan Antalyalı'nın alternatifsiz olması nedeniyle o bölgeye bir transfer istiyordu. Başakşehir maçında kırmızı kart gören Aytaç Kara'nın devre arasına kadar forma giymesi beklenmiyor.

Aytaç Kara & Galatasaray flörtü mutlu sonla bitti. Aytaç, ocak ayında sarı-kırmızılı kulübün ilk transferi olacak. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri, "Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çevirdiği ortaya çıktı

Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Aytaç, yönetimle yaşadığı problemler nedeniyle ara transfer döneminde serbest bırakılacak. Taylan Antalyalı'ya yerli alternatif arayan Galatasaray da yedek kulübesini Aytaç Kara ile güçlendirmiş olacak.

Son Başakşehir maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcunun bir anlamda Kasımpaşa kariyeri sona erdi.

Aytaç Kara'nın Galatasaray'da 35 numaralı formayı giymesi bekleniyor.