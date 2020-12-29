Galatasaray devre arası ilk transferini gerçekleştiriyor

Aytaç Kara & Galatasaray flörtü mutlu sonla bitti. Aytaç, ocak ayında sarı-kırmızılı kulübün ilk transferi olacak. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri, "Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çevirdiği ortaya çıktı
Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Aytaç, yönetimle yaşadığı problemler nedeniyle ara transfer döneminde serbest bırakılacak. Taylan Antalyalı'ya yerli alternatif arayan Galatasaray da yedek kulübesini Aytaç Kara ile güçlendirmiş olacak.
Son Başakşehir maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcunun bir anlamda Kasımpaşa kariyeri sona erdi.
Aytaç Kara'nın Galatasaray'da 35 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.
Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat nefes alan Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar gözden geçiriliyor. Devre arası transfer döneminde problemleri çözmeye odaklanan sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin adeta üstünü çizdi. İşte yaşananlar.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medyadan eşine gelen hakaretler sebebiyle ayrılık kararı aldı. Başarılı futbolcunun konuyla ilgili yönetimle görüşeceği öğrenildi.
İngiliz ekibi Everton, Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama'yı kadrosuna katmayı çok istiyor.
Galatasaray'da sağ arka adalesinde ağrılar olan Feghouli en az 2-3 hafta forma giyemeyecek.
Fatih Terim, Trabzon galibiyeti sonrası dönüş yolculuğunda oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Futbolcularını tek tek tebrik eden deneyimli hoca, "Önemli olan sezon sonunda zirvede olmak" ifadelerini kullandı.