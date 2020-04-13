Galatasaray dev kulüpleri geride bıraktı! O listede 4. sırada...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray sosyal medyayı en aktif olarak kullanan kulüpler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı paylaşımlarla dünya genelinde en çok etkileşim alan kulüpler arasına girdi. 2020 yılının ilk çeyrek verilerine göre Galatasaray, sosyal medya platformu Twitter'da dünyada en çok etkileşim alan 4. kulüp oldu.
Deportes&Finanzas'ın verilerine göre hazırlanan listede 1. sırada 26.9 milyon etkileşimle Brezilya'dan Flamengo ilk sırayı alırken, İngiltere'den Liverpool 24.1 milyon etkileşimle ikinci sırada yer aldı. İspanyol devi Barcelona 20 milyon etkileşimle 3. sırada kendine yer buldu. Galatasaray ise 19.8 milyon etkileşimle Avrupa'nın dev kulüplerini gerisinde bırakarak dünyada 2020'nin ilk çeyreğinde Twitter'da en çok etkileşim alan 4. takım oldu.
Bununla birlikte Galatasaray, şubat ayında en çok etkileşim alan 2. kulüp oldu.
Sarı-kırmızılı ekip paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:
Türk sporunun öncüsü Galatasaray, Twitter'da Avrupa'nın bir numarası oldu! Deportes&Finanzas'ın Şubat 2020 raporuna göre, Avrupa'daki tüm rakiplerini geride bırakan kulübümüz 8 milyon 760 bin etkileşim alarak dünyada en çok etkileşime sahip ikinci futbol kulübü oldu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de solladı
Öte yandan Galatasaray sadece Twitter'da değil, Instagram, Facebook ve Youtube'daki verilerini de paylaştı. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin etkileşim sayılarını da veren sarı-kırmızılı ekip, göndermeli bir not düştü.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Semih Şentürk, Sarı-Lacivertlilere teknik direktör önerisinde bulundu. Emektar golcü, “Fenerbahçe Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net” dedi.
Sarı-Kırmızılı yönetim, kaynak arayışına geçti. Mustafa Cengiz ve ekibi, Nisan sonuna kadar başta oyunculara olmak üzere toplam 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'ya Lyon talip oldu. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi.
Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.