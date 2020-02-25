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  • Galatasaray, derbiye özel 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözlerinin yer aldığı tişört basıyor
  • 25 Şubat 2020 Salı 09:44
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  • 25 Şubat 2020 Salı 09:44

Galatasaray, derbiye özel 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözlerinin yer aldığı tişört basıyor

Galatasaray, derbiye özel 'Böyle bir şey olabilir mi ya"' sözlerinin yer aldığı tişört basıyor

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Galatasaray, 3-1’lik Kadıköy zaferine özel tişört basmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, derbi sonrası Ozan Tufan’ın yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak ‘Böyle bir şey olabilir mi ya?’ sözlerinin yer aldığı tişörtleri satışa çıkaracak.

Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor.

Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı.

Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.

(Sabah)

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