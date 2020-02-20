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aksam.com.tr
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 15:37
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 15:37

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe taktik çalıştı

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe taktik çalıştı

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Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, oyuncuların dörder takım halinde dar alanda oynadığı çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.      

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