Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe taktik çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, oyuncuların dörder takım halinde dar alanda oynadığı çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Darüşşafaka Kulübü, Fenerbahçe Beko'ya karşı 74-71 kaybettikleri Türkiye Kupası final maçının son dakikasında oluşan faul pozisyonunda sonuca tesir eden kural hatası yapıldığını savunarak TBF'ye başvurdu.
Trabzonspor, TSYD tarafından yapılan açıklamayla ilgili kulübe bir bilgilendirme yapılmadığını ve diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içinde yer almayacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun süredir üzerinde durduğu buluşma gerçekleşiyor. 4 Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.
Galatasaray ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı için Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş iddiaları da konuşulmaya başlandı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen defans oyuncusu Daniel Carriço'yu kadrosuna kattı.
Luis Suarez’in ardından Ousmane Dembele de sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalacak. Barcelona, La Liga'ya başvuru yapıp bir transfer hakkı istedi ve bu isteği kabul oldu. Katalan ekibi bu bağlamda Martin Braithwaite’yi kadrosuna kattı.