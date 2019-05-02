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  3. Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş; kuvvet, pas ve taktik çalıştı

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş; kuvvet, pas ve taktik çalıştı

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş; kuvvet, pas ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda sağanak altında çalıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon koşuları yapan oyuncular, daha sonra kuvvet ve pas çalışması yapıp, taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Malatyalı Üniversite Öğrencileri Platformu üyeleri de izledi.

Beşiktaş, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

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