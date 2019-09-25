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  3. Galatasaray derbide Falcao'nun büyük maç performansına güveniyor

Galatasaray derbide Falcao'nun büyük maç performansına güveniyor

Galatasaray derbide Falcao'nun büyük maç performansına güveniyor

Kolombiyalı yıldız Galatasaray formasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Radamel Falcao, Fransa ve İspanya'da çıktığı 30 büyük maçta tam 17 gol attı.

TT Stadı'ndaki dev maç tüm gözler Radamel Falcao'nun üzerinde olacak. Kolombiyalı süper yıldız, Galatasaray formasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Falcao hiç kuşkusuz kritik maçta takımının en büyük kozu olacak. Yapılan araştırma da bunu doğruluyor.

BÖYLE MAÇLARI ÇOK SEVİYOR

Son 10 yıla damga vuran bir golcü olan Falcao, atmosferi büyük maçları bir başka oynuyor. Yıldız futbolcu, Monaco ve A.Madrid formasıyla ligde 30 kez büyük maça çıktı.

LİGİN DEVLERİNE GOL YAĞDIRDI

Monaco'da oynarken Nice'e karşı Cote d'azur derbisinde ter döken Falcao, ligin büyük takımlar PSG, Lyon ve Marsilya önünde de oynadı. 23 maçta ağlara 12 gol bıraktı.

MADRİD DERBİSİNDE 2 GOL

Yıldız futbolcu Atletico'da ise Real Madrid derbisinin heyecanını yaşarken, Barcelona önüne de çıktı. Falcao 7 karşılaşmada takımına 5 gollük katkı yaptı.

(Takvim)

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