Galatasaray derbi için yola çıktı

Süper Lig’in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamlamış daha sonra kampa girmişti. Sarı-kırmızılı kafile tesislerden hareket ederek, stada doğru yola çıktı. Takımı çok sayıda taraftarlar uğurlamaya geldi. Taraftarlar tezahüratlarla, meşalelerle takımlarına derbi öncesinde destek oldu.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Trabzonspor'da uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen Abdülkadir Ömür, Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
İtalya'daki koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Milano'yu terk eden Zlatan İbrahimovic'in ülkesi İsveç'e gittiği öğrenildi.
Afrika basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Wolverhampton Wanderers, sezon sonunda Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon Euro teklif edecek.
Süper Lig'in 26.hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Basketbol Süper Lig'inde bugün oynanan Fenerbahçe - TOFAŞ maçında konuk takımın iki oyuncusu koronavirüs tehlikesi nedeniyle kadroda yer almak istemedi. Sammy Mejia ve Devin Williams İstanbul'a gitmeyerek Bursa'da kaldılar.
Fenerbahçeli taraftarlar dün akşamki Konyaspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'a öfke kustu.