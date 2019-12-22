Galatasaray deplasmanlarda kayıp

Süper Lig'de Göztepe karşısında bu sezon 8. deplasman maçına çıkan Galatasaray, dış sahada 3. yenilgisini yaşadı.

Deplasmandaki 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 8 gol atıp, kalesine 9 gol gördü. Galatasaray, dış sahada 9 puanda kaldı.

GÖZTEPE'DE SON 7 MAÇTA 1 YENİLGİ

Göztepe, ligin 10. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçerken, son 7 karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp, 14 puan elde etti.

Galatasaray'a karşı oynadığı son 12 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, rakibini en son 2001-2002 sezonunun ikinci devresinde 2-0 mağlup etmişti. Göztepe, renktaşını ligde 6 maç sonra yendi.

JEROME BU SEZON 2. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon Trabzonspor deplasmanında Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle biten müsabakada takımının galibiyet golüne imza atan Cameron Jerome, Galatasaray karşısında 9. dakikada sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Jerome bu sezon ligde 2. golünü attı.

Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydeden Halil Akbunar, Jerome gibi bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Halil Akbunar, 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçında da 1 gol kaydetmişti.

Galatasaray maçında bu sezon 4. sarı kartlarını gören Gassama, Jerome ve Titi, ilk yarının son haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

(AA)