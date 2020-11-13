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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 10:34
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Galatasaray deplasmanda daha çok puan topladı

Galatasaray deplasmanda daha çok puan topladı

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Hürriyet

2019-20 sezonunda oynadığı 17 deplasman maçından sadece 6 galibiyet çıkaran Galatasaray, bu sezon henüz 8. haftada 3 dış saha zaferine imza attı. Ligde geride kalan 8 haftada kendi evinde 7 puan toplayan sarı kırmızılı takım, deplasmanda ise 9 puan kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde 6. sırada bitirirken, yaşanan hayal kırıklığında deplasman maçlarında kaybedilen puanların büyük rolü olmuştu.

Sarı kırmızılı takım dış sahada oynadığı 17 maçın sadece 5'ini kazanırken, 6'sında berabere kalmış, 6'sını ise mağlup tamamlamış ve 30 puan kaybetmişti.

Deplasmanlarda 21 puan kazanan Galatasaray, kendi sahasında daha başarılı performans göstererek 35 puanı hanesine yazdırmıştı.

Tek yenilgi Kasımpaşa'ya karşı

Bu sezon ise tam tersi bir grafik çiziliyor; Galatasaray artık dış sahalarda daha fazla puan kazanıyor.

Ligde geride kalan 8 maçta 16 puan toplayan sarı kırmızılılar, bunların 9'unu deplasmanda, 7'sini evinde aldı. Bu sezon çıktığı Medipol Başakşehir (2-0), BB Erzurum (2-1) ve Sivas (2-1) deplasmanlarını galibiyetle kapatan Galatasaray, tek puan kaybını ve yenilgisini Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.

Geçen sezon deplasman maçlarında 3 galibiyete ligin ancak 19. haftasında ulaşan Cimbom, bu sezon daha 8. haftada 3 dış saha zaferine imza attı.

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2019-20 sezonunda oynadığı 17 deplasman maçından sadece 6 galibiyet çıkaran Galatasaray, bu sezon henüz 8. haftada 3 dış saha zaferine imza attı. Ligde geride kalan 8 haftada kendi evinde 7 puan toplayan sarı kırmızılı takım, deplasmanda ise 9 puan kazandı.
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