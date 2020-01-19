Galatasaray, Denizlispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak olan maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da Florin Andone ve Christian Luyindama'nın yanı sıra kadro dışı olan Steven N'Zonzi ve sıtma hastalığı bulunan Henry Onyekuru karşılaşmada forma giyemeyecek. Lisansları çıkartılan Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika ise şans verilmesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek.
Denizlispor'da ise sakatlığı bulunan Zakarya Bergdich ve cezalı Madou Barrow, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
40. randevu
Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 40. kez birbirlerine rakip olacak.
İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao
Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Murawski, Sackey, Olcay Şahan, Hadi Sacko, Aissati, Rodallega
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