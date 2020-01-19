Galatasaray, Denizlispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

SPOR GÜNDEMİ

Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.

Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor! Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor! Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

Fatih Terim üzüntüsü! Maç saatinde belli olacak Fatih Terim üzüntüsü! Maç saatinde belli olacak Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ağır bir gribal enfeksiyona yakalandığı belirtildi. Yoğun bir serum tedavisi gören Terim'in durumu yakından takip ediliyor.

Abdullah Avcı 'İhtiyacım olacak' dedi takımda kaldı! Abdullah Avcı 'İhtiyacım olacak' dedi takımda kaldı! Beşiktaş'ın sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Tyler Boyd'a teknik direktör Abdullah Avcı'nın güveni hâlâ devam ediyor.

Dünya yıldızı Antalya'ya iner inmez çayını içti! Dünya yıldızı Antalya'ya iner inmez çayını içti! Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı, bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli Alman futbolcu Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız oyuncu kapıdan çay içerek çıktı.

Trabzonspor'da yıldızlar geri döndü Trabzonspor'da yıldızlar geri döndü Trabzonspor'un yıldızları Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Yusuf Sarı geri dönüyor... Devre arası kampı sonrasında sakatlıklarını tamamen atlatan 3 isim, Kasımpaşa maçında sahada olacak.