Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta? Galatasaray Denizli maçı hangi kanalda?

Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Son şampiyon Galatasaray 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu Yukatel Denizlispor karşısında açıyor. Spor Toto Süper Lig'in 2019/2020 sezonunun açılış maçındda iki takımda üç puan için kıyasıya mücadele edecek.Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı kaçırmak istemeyenler Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte maça dair tüm notlar..

Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? taraftarlar tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Galatasaray ve Denizlispor arasında oynananacak olan maç ile açılıyor. Transferlerini tamamlayan takımların performansı merakla bekleniyor. İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaşırken, son maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Denizlispor maçı saat 20:30'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER NASIL?

İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaşırken, son maçı Galatasaray 21 kazandı.Ligde şimdiye kadar iki takım arasında oynanan 38 maçın 25'ini Galatasaray kazanırken, Denizlispor ise 5 maçtan galip ayrıldı. 8 karşılaşmada ise ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın attığı 72 gole, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de 16 ağustos Cuma günü 39. kez karşılaşacak.İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.

Denizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sakatlanan Emre Akbaba dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sofiane Feghouli'nin ise hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alındığı için kadroda yer alıp almayacağı belli değil.Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Muslera ,

Mariano ,

Marcao,

Luyindama ,

Nagatomo,

Donk ,

Seri,

Belhanda,

Jimmy Durmaz,

Babel,

Diagne

DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11

Ev sahipliği yapan Denizlispor'da cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Denizlispor'un muhtemel 11'i şu şekilde:

Tolgahan ,

Oğuz Yılmaz,

Lopes,

Mustafa Yumlu,

Bergdich,

Mbamba,

Zeki Yavru,

Sedat Şahintürk,

Recep Niyaz,

Burak Çalık,

Rodallega

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE CEMİL USTA SEZONU

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 27 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

CEMİL USTA KİMDİR?

Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.