Galatasaray dayanıklılık çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Terim'den çok konuşulacak açıklamalar Terim'den çok konuşulacak açıklamalar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Reddedilemeyecek teklif! Alınan rakamın tam 3 katına satılıyor Reddedilemeyecek teklif! Alınan rakamın tam 3 katına satılıyor Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Ve Puscas resmen açıklandı! Fenerbahçe... Ve Puscas resmen açıklandı! Fenerbahçe... Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.

Kovid-19 kapan Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama Kovid-19 kapan Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama. Çebi, “Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz” dedi.

Mustafa Cengiz'den açıklama Mustafa Cengiz'den açıklama Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi mecralarından yapılan tüm açıklamaların bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını açıkladı.

Balıkesirspor'da gergin bekleyiş Balıkesirspor'da gergin bekleyiş TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da oyuncular ve görevli personel, idman öncesi korona virüsü testinden geçti.