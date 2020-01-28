Galatasaray, daha önce gözden çıkardığı Mariano ile devam kararı aldı

Ve Mariano, Galatasaray’da kaldı. Cim-Bom’da yabancı sayısının fazlalığı nedeniyle gözden çıkarılan Mariano, yeniden takımın asları arasında yerini aldı. Maç eksiği bulunan Linnes’in istenen performansı gösterememesi nedeniyle şans verilen Brezilyalı futbolcu, Konyaspor maçındaki performansı olumlu not aldı.
Tecrübesi ve kalitesiyle Mariano’yu elde tutma kararı alan teknik direktör Fatih Terim’in bu kararı almasında Brezilyalı futbolcunun yükselen performansının yanı sıra, Linnes’in istenen seviyede dönememesi ve Şener’in de beklentilere yanıt verememesi etkili oldu.
Cim-Bom’da yarım sezon sözleşmesi bulunan Mariano forma giymeye devam edecek. Linnes ise sol bekte Saracchi’nin, sağ bekte ise Mariano’ya alternatifi olarak kadroda tutulacak.
17 yabancısı bulunan sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama ile beraber Nzonzi ve Nagatomo ile yollar ayrılacak.
(Fanatik)
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