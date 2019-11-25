Galatasaray Club Brugge maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galatasaray Club Brugge maçı saat kaçta?

Galatasaray Club Brugge maçı şifresiz mi, hangi kanalda? sorusu yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Club Brugge, Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında Galatasaray’a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz cimbom maçtan galibiyetle ayrılmayı düşünüyor. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Galatasaray Club Brugge maçı şifresiz mi, hangi kanalda? araştırılıyor. İşte yanıtı..

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Club Brugge maçı, 26 Kasım Salı günü (yarın) Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak. Dev mücadele beIN Sports HD 1'den şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 4 SAKAT BİR CEZALI

Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sahada yerini alması bekleniyor.

CLUB BRUGGE'DE DİAGNE KADRODA YOK

Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek.

Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı.

Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.