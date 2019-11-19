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  3. Galatasaray, Christian Luyindama için 20 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray, Christian Luyindama için 20 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray, Christian Luyindama için 20 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray'da sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken Christian Luyindama'nın fiyatı belli oldu.

Sarı-Kırmızılı yönetimin özellikle Premier Lig kulüplerinin yakından takip ettiği Kongolu stoperin bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi devre arasında bu rakamın altındaki bir teklif gelirse kabul etmeyecek. Fatih Terim de yıldız futbolcunun mutlaka kalmasını istiyor.

Bu sezon formunun zirvesinde olan Luyindama, Ada kulüplerinin gözdesi.

SATILMA İHTİMALİNE KARŞI ALTERNATİF ARANIYOR

Luyindama'nın satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray'da stoper arayışları başlarken hedef Marcao gibi maliyeti düşük ancak potansiyeli yüksek genç oyuncu bulabilmek. Teknik heyet, scout ekibinden alternatif oyuncuların listesini isterken önerilen isimler arasından Fatih Terim ve kurmayları da stoper listesi belirleyecek.

(Takvim)


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