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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 22:25
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 22:31

Galatasaray çeyrek finale yükseldi

Galatasaray çeyrek finale yükseldi

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Galatasaray, 1-1’in rövanşında kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 1-1'lik skor alan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 60. dakikada penaltıdan Adem Büyük ile 83. dakikada Mario Lemina kaydetti. Rizespor'un tek sayısını ise 75. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan attı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları 24 Ocak Cuma günü 15.00'te çekilecek.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.

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Galatasaray çeyrek finale yükseldi
Galatasaray çeyrek finale yükseldi

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