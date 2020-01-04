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  3. Galatasaray, Celil Yüksel'in sezon sonuna kadar Adanaspor'a kiralandığını duyurdu

Galatasaray, Celil Yüksel'in sezon sonuna kadar Adanaspor'a kiralandığını duyurdu

Galatasaray, Celil Yüksel'in sezon sonuna kadar Adanaspor'a kiralandığını duyurdu

Galatasaray, Celil Yüksel'in sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

SÖZLEŞMESİNİ UZATMIŞTI

Sezon başında Galatasaray'da sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon altyapıda 6 maça çıktı ve 1 gol attı. Adanaspor, 2019-2020 sezonun ilk devresini topladığı 12 puanla 17. sırada tamamlayabildi.


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