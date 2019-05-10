Galatasaray Çaykur Rizespor maçı için Trabzon'da
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşma için Rize'ye geldi.
Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla ve teknik direktör Fatih Terim'le fotoğraf çektirdi, forma imzalattı.
Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, kara yolu ile Rize'de konaklayacakları otele geçti.
Burada kafileyi bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı.