Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30’da tesislerde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.
Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı yıldızın Galatasaray'da antrenörülük yapmak istediğini açıkladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de kulübün eski futbolcularından Serhiy Rebrov'du. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlileri çalıştıracağına dair basında çıkan iddiaların sorulduğu 46 yaşındaki Ukraynalı teknik adam, söz konusu haberleri yalanladı.
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.