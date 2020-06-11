Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı yıldızın Galatasaray'da antrenörülük yapmak istediğini açıkladı.

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de kulübün eski futbolcularından Serhiy Rebrov'du. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlileri çalıştıracağına dair basında çıkan iddiaların sorulduğu 46 yaşındaki Ukraynalı teknik adam, söz konusu haberleri yalanladı.

Galatasaray işleri sıkı tutuyor

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.