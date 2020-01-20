Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

'Onyekuru ve Rodrigues'ten daha iyi'

Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Fuat Çapa, Galatasaray'a transfer olan ve Denizlispor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren eski oyuncusu Jesse Sekidika ile ilgili analizini paylaştı. Kendi cebinden para vererek futbolcuyu Eskişehirspor’a kazandıran Çapa, "Rodrigues ve Bruma’dan daha fazla yüksek gol yüzdesi var. Çok yönlü bir oyuncu. Galatasaray’a katkı vereceğini düşünüyorum” dedi.