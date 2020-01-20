Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'la 23 Ocak Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(AA)
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