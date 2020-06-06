Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kendi arasında 11’e 11 hazırlık maçı yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...
İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.
Yeni sezon bütçesi konusunda birçok söylenti ortaya atılan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi biten oyunculardan Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne ve Derrick Williams ile sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı bonservisleriyle almaya karar verdi. İki yıldızın parası, mevcut kadrodaki oyuncuların satışından karşılanacak. Seri için de bir plan yapıldı.
Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.
İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin sözleşmesini sezon sonunu beklemeden feshetti. Yıldız golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.