Galatasaray, Caner Erkin'i gözüne kestirdi

Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Caner Erkin ile dirsek temasına başladı. Üç sol bek Martin Linnes ve Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, 3 sol bekin yerini Caner ile yedeklemeyi planlıyor.

Bir yandan bu sezon için hazırlıklarını sürdüren bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in tedavi sürecinde Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay tüm sorumluluğu alarak direksiyonun başına geçti.

Öncelikli olarak futbolculardan bu sezon için maaş indirimi yapmalarını bekleyen sarı-kırmızılı yönetim, diğer yandan da şimdiden gelecek sezonun transfer hamlelerini yaptı.

Şu ana kadar DG Sivasspor'dan Hakan Mert Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşmaya varan Galatasaray Yönetimi, sürpriz bir isim ile de dirsek teması kurdu.

O sürpriz isim Caner Erkin. Martin Linnes ve Yuto Nagatomo ile yollarını kesin olarak ayıracak olan ve Emre Taşdemir'i de gelecek sezon yine kiralık olarak gönderecek Galatasaray, üç sol bekini gönderdiği bir dönemde Sarrachi'ye alternatif olarak Caner Erkin'i gündemine aldı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Caner Erkin ile dirsek temasında olan ve bu konuda video konferans görüşmesi yapan Galatasaray, bu sezonun akibetinin belli olmasının ardından tecrübeli futbolcu ile masaya oturacak.

Beşiktaş'ın ekonomik daralmaya gidecek olması sebebiyle 1.7 milyon euro olan maaşında %50 oranında indirime gitmesi beklenen Caner, bu teklifi kabul etmemiş ve görüşmelerin sezon sonunda devam edeceğini ifade etmişti.

Fatih Terim'in de takımda olmasından dolayı kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği ifade edilen Caner Erkin hakkında açıklamalarda bulunan menajer Batur Altıparmak da, "Şu anda Beşiktaş ile bir sözleşmemiz var ve bu sözleşme sezon sonunda bitiyor. Her opsiyonu değerlendireceğiz" ifadelerini kullanarak transfer sürecine açık kapı bıraktı. (Sporx)