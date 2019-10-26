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  3. Galatasaray camiasında Radamel Falcao krizi! 'Bu kadar para boşuna mı verildi'

Galatasaray camiasında Radamel Falcao krizi! 'Bu kadar para boşuna mı verildi'

Galatasaray camiasında Radamel Falcao krizi! 'Bu kadar para boşuna mı verildi'

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, Radamel Falcao yine antrenmana katılmadı. Sezon başında büyük uğraşlar sonunda Monaco’dan transfer edilen ve yıllık net 5 milyon euro; maç başı ve bonuslar ile 6 milyon euronun üzerinde para kazanan Kolombiyalı yıldızın önemli maçlarda olmaması camiada krize yol açtı.

SON 4 MAÇTA 1 DAKİKA OYNADI

Cim-Bom’da, sezonun ilk 3 haftasında (Denizli, Konya, Kayseri) olmayan Falcao, ilk kez forma giydiği Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü atarken, sonrasında ligde Y.Malatya deplasmanında son 1 dakika ve Fener derbisinde 90 dakika oynadı. Sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giymedi.

TAKIMDAN AYRI İDMAN

Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ve PSG maçlarında oynayan Kolombiyalı forvet, Real Madrid’e karşı da kadroda yoktu. Sakatlık sonrası özel programla takımdan ayrı adaptasyon çalışması yapan Falcao’nun, Beşiktaş derbisinde oynamayacak olması, “Bu kadar para boşuna mı verildi” tartışmalarının başlamasına yol açtı.

(Star)

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