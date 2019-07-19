Galatasaray büyük oynuyor

AKŞAM

ÇİN basınında çıkan haberlere göre; Manchester United’ın Brezilyalı ön liberosu Fred, önümüzdeki sezon Galatasaray’da forma giyecek. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için Manchester United’a teklifini iletti. Sarı-Kırmızılılar’ın 2 milyon euroluk kiralama bedeli teklifi ne Manchester United sıcak baktı. 2018/19 sezonunda Fred, Premier Lig’de Manchester United için 17 lig maçına çıktı. 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Fred, geçtiğimiz yaz, 59 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk Kulübü’nden Manchester United’a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu, İngiliz kulübünün tarihindeki en pahalı futbolculardan biri oldu. 26 yaşındaki ön liberonun, kulübüyle 2023’e kadar mukavelesi bulunuyor. Alınan bilgilere göre; Sarı-Kırmızılılar, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor. Ancak futbolcuya ödenen yüksek bonservis sebebiyle bu ihtimal zayıf.