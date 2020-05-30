Galatasaray, Burak Kapacak için Bursaspor'a para ve takas teklifi yapacak

Önümüzdeki sezon takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Bursasporlu Burak Kapacak için düğmeye basıyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusu için kısa süre içinde Bursaspor'la bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da teklifler alan Burak Kapacak için elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, bu transferde Bursaspor'a paranın yanı sıra takasta oyuncu da önerecek.
Süratiyle dikkat çeken Burak, bu sezon Bursaspor'da TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
(Takvim)
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.
Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Sevilla'nın başarılı futbolcunun transferinde sona geldiği öne sürüldü. Haberde İspanyol ekibinin bu transfer için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de aktarıldı.
Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile kesin olarak anlaşma sağladı. İki futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.
Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.
Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.
İyi bir teklif gelmesi halinde Galatasaray'ın satmayı düşündüğü Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig takımlarından Everton talip oldu. Cenk Tosun'un formasını giydiği Merseyside ekibi, 26 yaşındaki başarılı stoper için Cimbom'a 15 milyon Euro ödemeye hazır.