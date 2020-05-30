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aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:52
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Galatasaray, Burak Kapacak için Bursaspor'a para ve takas teklifi yapacak

Galatasaray, Burak Kapacak için Bursaspor'a para ve takas teklifi yapacak

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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde olan Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için kısa süre içinde görüşme yapacağı Bursaspor'a paranın yanı sıra futbolcu takası da önerecek.

Önümüzdeki sezon takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Bursasporlu Burak Kapacak için düğmeye basıyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusu için kısa süre içinde Bursaspor'la bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da teklifler alan Burak Kapacak için elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, bu transferde Bursaspor'a paranın yanı sıra takasta oyuncu da önerecek.

Süratiyle dikkat çeken Burak, bu sezon Bursaspor'da TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

(Takvim)

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