Galatasaray, Burak Kapacak için Bursaspor'a para ve takas teklifi yapacak

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig devi transferi resmen açıkladı Süper Lig devi transferi resmen açıkladı Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.

Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.

Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Sevilla'nın başarılı futbolcunun transferinde sona geldiği öne sürüldü. Haberde İspanyol ekibinin bu transfer için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de aktarıldı.

Kesin olarak anlaşma sağlandı! Tercihlerini yaptılar Kesin olarak anlaşma sağlandı! Tercihlerini yaptılar Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile kesin olarak anlaşma sağladı. İki futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.

Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.

Süper Lig devi bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı Süper Lig devi bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.