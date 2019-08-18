Galatasaray bu hafta içinde sürpriz bir stoper transferine imza atabilir

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Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı

Maç sonrası transfer! İmzalar atılmak üzere Maç sonrası transfer! İmzalar atılmak üzere Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.

Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızı Fener kaptı Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızı Fener kaptı Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.

Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Riza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı.

Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er Fırtına açılış yapıyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11l'er TRABZONSPOR, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Kasımpaşa maçı ile açıyor.

Transfer planında ani değişiklik! Bu hafta içinde... Transfer planında ani değişiklik! Bu hafta içinde... Sezona Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak başlayarak deplasman kabusunu yeni sezona taşıyan Galatasaray’da stoper ve orta sahadaki eksikler can sıkıyor.