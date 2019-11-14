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  3. Galatasaray, Belhanda'nın yerine Palmeiras'tan Dudu'yu transfer etmek istiyor!

Galatasaray, Belhanda'nın yerine Palmeiras'tan Dudu'yu transfer etmek istiyor!

Galatasaray, Belhanda'nın yerine Palmeiras'tan Dudu'yu transfer etmek istiyor!

Belhanda ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Palmeiras forması giyen 27 yaşındaki Dudu'yu listeye aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Ocak ayında Belhanda ile yolları ayırmayı planlayan ve takıma efektif bir ‘10’ numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray’ın Avrupa’dan çok yönünü Brezilya’ya çevirdiği öğrenildi.

GALATASARAY DUDU İLE İLGİLENİYOR

Younes Belhanda’dan beklenen verimi alamayan Fatih Terim’in yaratıcı bir orta saha için çalışmalara başladığı belirtilirken, sarı kırmızılıların Palmeiras forması giyen Dudu’yla ilgilendiği anlaşıldı. 32.haftası geride kalan Serie A’da lider Flamengo’nun 11 puan gerisinde olan Palmeiras’ta şampiyonluk umutları artık her geç gün azalırken, Aralık ayında sona erecek Brezilya Ligi’nde Galatasaray’ın Ocak’ta harekete geçeceği ve Dudu için girişimlere başlanacağı kaydedildi.

Palmeiras’ta bu sezon ligde ve  Libertadores’te toplamda 40 maça çıkıp 8 gol 15 asist yapan Dudu’yu kiralamak isteyen Galatasaray’ın Felipe Melo’dan da yardım aldığı bildirilirken, daha önce Dinamo Kiev’e kiralık olarak giden 27 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Dudu kariyerinde 1 kez Brezilya Milli Takımı'na seçildi.


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