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  3. Galatasaray, Brezilya'da talipleri olan Mariano için 2 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray, Brezilya'da talipleri olan Mariano için 2 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray, Brezilya'da talipleri olan Mariano için 2 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray’ın ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı Mariano’ya Brezilya’dan talip çıktığı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde ülkesine dönme fikrine sıcak baktığını söyleyen Brezilyalı sağ bek için 2 milyon Euro talep ediyor.

Galatasaray'da devre arasında kulüpten ayrılması beklenen Mariano'ya, Brezilya'dan talip çıktığı bildirildi.

Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek sambacı için olabildiğince yüksek bir bonservis bedeli almaya çalışacağı gelen haberler arasında. Kazanılmak istenen rakamın ise 2 milyon euro olduğu kaydedildi. Mariano, Aslan'a 4.5 milyon euro'ya gelmişti.

(Fotomaç)

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