Galatasaray, bir ayda 4.5 milyon TL ciro elde etti

Galatasaray'da futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlarla ilgili özel paylaşım, video ve içeriklerinin yer aldığı mobil uygulamayı 1 ayda 520 bin kişi indirdi.
Uygulamayı indiren Galatasaray taraftarlarından 60 bini ise tüm özel paylaşım ve içeriklerin yer aldığı 'paralı üyelik' seçeceğini tercih ederek kulübüne destek oldu.
Sarı kırmızılı kulübün titizlikle incelediği verilere göre; bu 60 bin üyenin 28 bini, yani yarıya yakını gönül verdiği sarı kırmızı renklerin daha iyi bir gelir elde etmesi adına indirimin uygulandığı 'yıllık' değil 'aylık' abonelik seçeceğini tercih etti.
YURT DIŞINDAN iLGi
Bu durum, ilk olarak aylık üyelik seçeceğini tercih edenlerin aboneliklerini devam ettirmesiyle tespit edildi. Uygulamayı yurt dışından ise 11 bin üyenin indirdiği belirtildi.
Mobil uygulamasından şu ana kadar yaklaşık 4.5 milyon TL toplam ciro elde edilmiş oldu.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karşılaşmayı evinde televizyondan izleyen Beşiktaş'ın teknik patronu maçta her şeyin hesapladığı gibi gittiğini söyledi, “Topu rakibe bırakıp, kendi planımızı uyguladık ve kazandık. Eksiklerimizi giderdiğimiz zaman çok daha güçlü bir takım olacağız” dedi.
Fenerbahçe, tek stoperle kaldığı ve şampiyonluğu kaybettiği 2019-20 sezonunun ardından yeni dönemde savunmasını iyi kurdu. Tisserand ve Lemos gibi takviyelerin yanında Serdar, Sadık ve Zanka ile alternatifler oluştu.
Vedat Muriqi'nin ayrılması ve Frey'in de gönderilecekler listesinde olması Fenerbahçe'yi iki forvet transferine zorluyor…