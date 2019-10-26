Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş Galatasaray derbisi muhtemel 11 sizlerle..

Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? sorusu taraftarlar tarafından internette araştırılıyor. Süper Lig’in 9. haftası ligin son şampiyonu Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Vodafone Park’ta oynanacak dev mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray Beşiktaş maç biletleri de 25 Ekim'de satışa sunuldu. Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi, muhtemel 11 belli mi? diye merak edenler için yanıtı sizlerle..

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Galatasaray karşılaşması beIN Sports HD1'den canlı şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray arasındaki dev mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Karius,

Necip,

Vida,

Roco,

Rebocho,

Atiba,

Elneny,

Lens,

Ljajic,

Caner,

Burak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Muslera,

Mariano,

Luyindama,

Marcao,

Nagatomo,

Nzonzi,

Donk,

Seri,

Belhanda,

Babel,

Andone.

FALCAO SAKATLIK DURUMU NEDİR, DERBİDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatının 150 lira, en pahalısının ise bin 1000 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Sadece Passolig Kart sahiplerinin alabileceği biletlerin, www.passo.com.tr , N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden 25 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren temin edilebileceği aktarıldı.

Bir kişinin en fazla 2 kart sahibine bilet alabileceği biletlerin fiyatları kategorilerine göre şöyle belirlendi:

1. Kategori: 495 lira

2. Kategori: 440 lira

3. Kategori: 385 lira

4. Kategori: 360 lira

5. Kategori: 330 lira

6. Kategori: 305 lira

7. Kategori: 175 lira

8. Kategori: 150 lira

VIP: 900 lira

1903 Tribünü A-E Blok: 900 lira

1903 Tribünü B-D Blok: 1000 lira

1903 Tribünü C Blok: 1100 lira