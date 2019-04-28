Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? GS BJK maçı hangi tarihte oynanacak?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? GS BJK maçı hangi tarihte ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Spor Toto Süper Lig’de bitime birkaç hafta kala GS BJK maçı nefes kesecek. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman hangi tarihte oynanacak? Spor Toto Süper Lig 31. hafta programı belli oldu. Açıklanan programa göre Galatasaray Beşiktaş maçının tarihi de netleşti.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maç programının yayınlanmasının ardından derbi maçının ne zaman oynanacağı ortaya çıktı.

TFF'nin yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre Galatasaray, Beşiktaş derbisi 5 Mayıs 2019 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19:00'da başlayacak ve yayıncı kuruluş Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

FATİH TERİM ALARM VERDİ

Konyaspor deplasmanına mutlak 3 puan için gidecek Galatasaray'da 2. hedef ise Beşiktaş derbisi öncesinde bu kez saeı kart mağduru olmamak! Mariano'ya ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe, Luyindama ile Marcao'ya ise Kadıköy'deki karşılaşmada görev veremeyen Galatasaray'da Fatih Terim, bu kez benzer bir durumla karşılaşmak istemiyor.

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da tam 4 önemli futbolcu Belhanda, Linnes, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir sarı kart sınırında bulunuyor.

Özellikle orta sahanın önemli ismi Belhanda, takımın en formda oyuncusu Linnes ve hamle futbolcusu Emre Akbaba'nın derbi öncesinde sarı kart sınırında olması, Galatasaray'da teknik heyetin bu konuya özellikle vurgu yapmasına neden oldu. Ligin ilk yarısında Mariano'nun Fenerbahçe derbisi öncesinde rakibine hamle yapmadan sarı kart verilmesine daha önce dikkat çekip tepki gösteren Fatih Terim, Konya maçında futbolcularından 2 kat hassasiyet istedi.

Beşiktaş derbisinde en önemli kozlarından biri olan Belhanda'yı hakemle konuşmaması, rakibine ise hamle yaparken dikkatli olmasını istedi.



Bu sezon iki derbiye de kart cezaları nedeniyle tam kadro çıkamayan Galatasaray'da, tecrübeli teknik adam oyuncuları ile yaptığı toplantıda bu noktaya dikkat çekip ' Aman canımız yanmasın' dedi.

Terim'in bu nedenle Konya deplasmanında takımın formda isimlerinden Martin Linnes'i yedek soyundurup bu kez ilk 11'de Nagatomo'ya görev vermeyi planladığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Lider Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan kayıpları, Beşiktaş için 'Bitti' denilen şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti. Siyahbeyazlı takım, bugün Vodafone Park'ta ağırlayacağı Ankaragücü'nü mağlup ederek hem zirveyle arasındaki puan farkını üçe indirmeyi hem de maç fazlasıyla ikinci sıradaki Galatasaray ile puanını eşitlemeyi hedefliyor. Ankaragücü karşısında alınacak galibiyet, bir sonraki hafta Cimbom'la Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı kritik derbiye kayıpsız gitmek açısından da büyük önem taşıyor. Güneş, A.Gücü maçı öncesi talebeleriyle yaptığı toplantıda, hedefe adım adım gitmeleri gerektiğini belirterek şimdilik derbiyi düşünmemelerini istedi.