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Galatasaray'dan şampiyonluk için dev adım!

Galatasaray'dan şampiyonluk için dev adım!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk hesaplarını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. TT Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazanarak liderliğe yerleşti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Henry Onyekuru ile 54. dakikada Fernando'dan geldi. Beşiktaş'ta oyuncular, özellikle Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesinde, topun taca Galatasaray'dan çıktığı yönünde ciddi itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

Bu sonucun ardından Galatasaray evinde üst üste 8. galibiyetini aldı ve 63 puanlı Başakşehir'i yakalayarak, averaj farkıyla liderliğe yerleşti. Galatasaray öncesinde üst üste 6 maç kazanan Beşiktaş ise birlikte 59 puanla 3. sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

1- (63) GALATASARAY

2- (63) BAŞAKŞEHİR

3- (59) BEŞİKTAŞ

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