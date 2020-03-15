Galatasaray Beşiktaş maçı canlı şifresiz izlenir mi? Galatasaray Beşiktaş derbi maçı canlı nereden izlenir?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayının nereden izleneceği araştırılıyor. Galatasaray Beşiktaş derbi maçı canlı nereden izlenir? Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi için nefesler tutuldu. Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı AKSAM.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı şifresiz izlenir mi? sorusu merak ediliyor. Galatasaray Beşiktaş derbi maçı canlı nereden izlenir? Süper Lig'in 26. Haftasında nefes kesen mücadele gerçekleşecek. Derbide Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen şifreli yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENECEK?

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen şifreli yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına AKSAM.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Bu sezon iç sahada 13 karşılaşmada taraftarlarının karşısına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligin 25 haftasında topladığı 49 puanın 30'unu Türk Telekom Stadı'ndaki performansıyla toplayan Galatasaray'ı ev sahibi olduğu maçlarda mağlup eden tek takım şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir oldu.

GALATASARAY İÇ SAHADA 25 GOL ATTI



Sarı-kırmızılı ekip bu sezon attığı 44 golün 25'ini iç sahada kaydetti. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 13 maçta kalesinde sadece 8 gol gördü.

Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçı da kazanmayı başaran sarı-kırmızılı takım, en farklı galibiyetlerini de bu seride elde etti.

Fraport TAV Antalyaspor'u 5-0'la mağlup ederek sezonun ilk yarısındaki son iç saha maçını kazanan Galatasaray, Kayserispor'u 4-1, Gençlerbirliği'ni de 3-0 yenmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ DEPLASMAN MAÇLARININ YARISINI KAYDETTİ



Bu sezon 12 müsabakada rakiplerinin karşısında misafir takım olarak çıkan Beşiktaş'ın deplasman performansı ise siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışında gerilerde kalmasının en önemli faktörü oldu.

Dış sahada oynadığı maçların 6'sında rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 5 galibiyet alırken 1 maçta da rakibiyle yenişemedi.

Sezonun ilk 3 deplasman maçından puansız dönen ve peş peşe dış saha mağlubiyetleri alan siyah-beyazlı takım, daha sonra oynadığı 4 deplasman maçından 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Zirve yarışındaki rakiplerinden Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, tek beraberliğini MKE Ankaragücü karşısında 0-0'lık sonuçla aldı.

SİYAH-BEYAZLI TAKIM, EN FAZLA GOLÜ DEPLASMANDA YEDİ



Bu sezon 32 golün 21'ini deplasmanda yiyen Beşiktaş, dış sahada rakip fileleri 15 kez havalandırdı. En farklı deplasman yenilgisini Trabzonspor karşısında 4-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, dış sahadaki 4 maçta 2 gol atabildi.

Son dakikalarda kazandığı Kasımpaşa maçında 1 kez 3 gol atmayı başaran Beşiktaş, 10 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip golsüz berabere kaldığı MKE Ankaragücü ve 1-0 kazandığı İttifak Holding Konyaspor maçlarında gol yemezken, geri kalan 10 maçta gol yedi.

Beşiktaş dış sahada oynadığı son 5 deplasman karşılaşmasında ise 3 yenilgi ve 2 galibiyet elde etti.