Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izleme yolları: Galatasaray Beşiktaş derbi maçı canlı izlenir mi?

Galatasaray Beşiktaç maçı canlı izleme yolları yoğun ilgi görüyor. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir? Sevilen takımlar arasında yaşanacak mücadele için nefesler tutuldu. Galatasaray ve Beşiktaş sezonun en kritik maçınca karşı karşıya gelecekler. Karşılaşma, Türkiye'e beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada Beşiktaş’ı yenmesi durumunda zirveye geçecek. Ancak Sarı-Kırmızılılar bugün berabere kalıp kalan 3 maçını kazanması halinde yine şampiyon olacak. Beşiktaş içinse böyle bir opsiyon yok. Kartal kazanmak zorunda. G.Saray bugün 3 puanı alırsa, liderliğin yanında Beşiktaş’ı da yarıştan koparabilir. Derbi maçı canlı maç anlatımına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

G.Saray ve Beşiktaş belki de bu sezonun en kritik maçına çıkacak. Aslan için beraberlik de bir opsiyon ama Kartal kazanmak zorunda. CİM-BOM ligin 31. haftasında bugün Beşiktaş’ı konuk edecek. Mücadele saat 19.00’da oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, Türkiye'e beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı maç anlatıma AKSAM.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada Beşiktaş’ı yenmesi durumunda zirveyi devralacak.

Ancak Sarı-Kırmızılılar bugün berabere kalıp kalan 3 maçını kazanması halinde yine şampiyon olacak. Beşiktaş içinse böyle bir opsiyon yok. Kartal kazanmak zorunda. G.Saray bugün 3 puanı alırsa, liderliğin yanında Beşiktaş’ı da yarıştan koparabilir.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Mariano, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak

HAVADAN KARTAL, SOLDAN ASLAN

Belki de sezonun kaderinin yazılacağı maç bugün T.Telekom’da oynanacak. İki takımın savunma hattına bakıldığında G.Saray öne çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, maç başına 1 gol yeme ortalamasıyla oynuyor. Beşiktaş’ta ise bu rakam 1.3’e denk geliyor. G. Saray tam 34 maçtır ligde evinde kaybetmiyor. Eğer bugün de yenilmezse, 1998’deki 35 maçlık rekorunu egale edecek. Ancak Beşiktaş cephesi de kazanarak şampiyonluk yarışında bu istatistiğe son vermeyi istiyor.

YUKARIDAN GEÇİT VERMİYORLAR

Sarı-Kırmızılı ekipte bu sezon ligde 13 kez sol ayakla yapılan vuruşlardan gol geldi. Beşiktaş ise 9 kez solla sevindi. Hava toplarında da iki takım arasında fark bulunuyor. Siyah-Beyazlılar kaydettikleri toplam 66 golün 15’ini kafa vuruşlarıyla hanesine yazdırdı. G.Saray ise toplam 62 golün 10’unu aynı şekilde kaydetti. Önceki yıllarda sürekli yüksek toplardan gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, 31. Hafta öncesinde ligde 1 tane bile kafa golü yemedi!

EŞİTLİK BUGÜN BOZULABİLİR

Pas başarı oranında ev sahibi ekip öne çıkıyor. Galatasaray, %83 başarılı pas ortalamasıyla oynuyor. Beşiktaş ise yüzde 80’de kaldı. Ancak Kartal, rakibine oranla daha kısa sürede gol atıyor. Beşiktaş, ortalama her 40.9 dakikada bir rakip ağları buldu. Sarı-Kırmızılılar ise 43.5 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Galibiyet yüzdelerinde ise eşitlik bulunuyor. İki ezeli rakip de yüzde 56.7’lik bir başarı oranı tutturdu. Ancak bugün taraflardan biri öne geçebilir!

95 YILLIK GALATASARAY BEŞİKTAŞ REKABETİ

95 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 121-110, gol sayılarında da 482-452 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasında ligde yapılan 121 maçın 44'ünü sarı-kırmızılılar, 35'ini siyah-beyazlılar kazandı. Sarı-kırmızılıların 482 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.

Lig maçları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 121 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 44, Beşiktaş ise 35 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 148, siyah-beyazlılar 128 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Son 29 lig maçında 6 kırmızı kart

Rekabetteki son 29 lig maçında hakemler 6 kez kırmızı kart kullandı.İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 29 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Dusko Tosic ile Galatasaraylı Felipe Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.Bu süre içinde hakemler, ayrıca iki takım oyuncularına toplam 150 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 77, Galatasaray'dan ise 73 futbolcu sarı kart gördü.

Penaltıya dikkat

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbilere son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 32 maçta hakemler, toplam 14 kez penaltı kararı verdi, 9 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Söz konusu dönemde hakemler Galatasaray için 9, Beşiktaş için de 5 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 5 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 3 kez penaltı kaçırdı.

Ligin ilk yarısında oynanan derbi maçta Beşiktaş, kazandığı penaltı atışını 18. dakikada Adem Ljajic ile gole çevirerek sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Son 10 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü var

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.