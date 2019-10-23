Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışta mı? Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışta mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Derbi maçları taraftar tarafından yoğun ilgi görüyor. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev derbinin hakemi de belli oldu. Mete Kalkavan'ın yöneteceği maçta siyah-beyazlı ekipte birçok eksik bulunuyor. Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışta mı, Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? diye merak edenleri çin yanıtı haberimizde..

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA MI?

Galatasaray Beşiktaş maçının biletleri henüz satışa çıkmış değil. Derbi biletlerinin 24 Ekim tarihinde satışa çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK

Beşiktaş'ta sakatlanan Diaby ve Douglas, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Burak Yılmaz ise Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"MKE Ankaragücü ile oynan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santos'un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kaşıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"