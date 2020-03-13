Galatasaray - Beşiktaş derbisi 2007'de seyircisiz oynanmıştı

İşte koronavirüsün vurduğu İtalya'daki futbolcularımızın son durumu

Koronavirüsünün en şiddetli yayıldığı ülkelerden biri olan İtalya'da binden fazla insan öldü. Virüs nedeniyle İtalya'da ligler ertelenirken, gözler bu ülkede forma giyen Türk futbolculara çevrildi. Merih Demiral dün durumununun iyi olduğunu açıklamıştı. Peki Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu ne? İşte detaylar...