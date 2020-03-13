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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 10:13
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  • 13 Mart 2020 Cuma 10:21

Galatasaray - Beşiktaş derbisi 2007'de seyircisiz oynanmıştı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi 2007'de seyircisiz oynanmıştı

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Galatasaray - Beşiktaş derbisi dahil Nisan ayı sonuna kadar maçların tamamı seyircisiz oynanacak. Süper Lig'de daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanmıştı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi dahil Süper Lig'de Nisan ayı sonuna kadar maçların tamamını seyircisiz oynanacağı açıklandı. Süper Lig'de daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanmıştı.

Maçlar Seyircisiz Oynanacak!

Galatasaray önceki sezon Fenerbahçe'yle oynadığı lig maçından dolayı aldığı 5 maç seyircisiz oynama cezasının dördüncüsü 29.09.2007 tarihinde Beşiktaş'a karşı çekmişti. O zaman iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen stadında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı seyircisiz maçta 2-1 yenmişti.

Galatasaray'ın gollerini Hakan Balta ve penaltıdan Nonda atarken Beşiktaş'ın golünü Tello kaydetmişti.

(Fanatik)

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Galatasaray - Beşiktaş derbisi dahil Nisan ayı sonuna kadar maçların tamamı seyircisiz oynanacak. Süper Lig'de daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanmıştı.
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