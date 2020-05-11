Galatasaray, Benjamin Tetteh için bir kez daha devrede

Radamel Falcao'nun transferi öncesi Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü Benjamin Tetteh, bir kez daha Sarı-Kırmızılıların gündemine girdi. Cimbom, Sparta Prag ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki Ganalı forveti kiralamak istiyor.

Koronavirüs salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, bitmeyen sevdası Benjamin Tetteh için yeniden harekete geçiyor.



Radamel Falcao transferi öncesi ismi defalarca gündeme gelen Sparta Prag'ın başarılı golcüsü yeniden sarı-kırmızılıların listesine dahil edildi.

Yıldız oyuncu bu sezon kulübü ile ligde 6, kupada 1 gol kaydederken Trabzonspor ile oynanan iki Avrupa Ligi mücadelesinde de sahada yer almış ancak gol atamamıştı.

22 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi iki yıl daha devam ederken kiralık formülü masada duruyor.

(Yeni Asır)