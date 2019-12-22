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Galatasaray, Ben Arfa transferinde sona yaklaştı

Galatasaray, Ben Arfa transferinde sona yaklaştı

Galatasaray için Hatem Ben Arfa iddiası... Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe Sarı-Kırmızılılar'ın bonservisi elinde olan Fransız yıldızı devre arasında kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

Galatasaray için Hatem Ben Arfa iddiası... Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe Sarı-Kırmızılılar'ın bonservisi elinde olan Fransız yıldızı devre arasında kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. 32 yaşındaki oyuncu için 18 aylık sözleşme önerileceği öne sürüldü. Portekiz gazetelerinden Ojogo ise Tondela'da oynayan stoper Bruno Wilson'un G.Saray'ın radarında olduğunu yazdı. Ojogo bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.

(Takvim)


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