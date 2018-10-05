Galatasaray, Belhanda'yı Ocak ayında gönderecek

Geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Belhanda’nın Porto mağlubiyetinin ardından rakip takım formasını giyip gülmesi bardağı taşıran son damla oldu… Bu hareketiyle Sarı-Kırmızılı taraftarlardan büyük tepki alan Faslı oyuncu, ocak ayında Galatasaray’a veda edecek.

SNEİJDER’IN FORMASI AĞIR GELDİ

YOUNES Belhanda’ya yol göründü… 2017-18 sezonunun yaz transfer döneminde Dinamo Kiev’den 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Faslı oyuncu, geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Wesley Sneijder’ın 10 numaralı formasını alan ancak Hollandalı yıldızın giydiği bu formanın ağırlığını kaldıramayan 28 yaşındaki orta saha, hem saha içi hem de saha dışındaki davranışlarıyla Galatasaray taraftarını ve teknik heyetini bıktırdı.

SORUMSUZLUKLARINA DEVAM ETTİ

GEÇTİĞİMİZ sezon Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kartla derbide takımını eksik bırakan Belhanda, aynı sezon içerisindeki Antalyaspor maçında da gereksiz yere oyundan atılmıştı. Faslı oyuncu, bu sezon da Galatasaray’ın 4-0 yenildiği Trabzonspor maçında sorumsuzluklarına devam etti ve zorlu mücadelenin 30. dakikasında Yusuf Yazıcı’ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 3 maç ceza alan Younes, Kasımpaşa, Akhisar ve BB Erzurum maçlarında oynamadı.

DEVRE ARASINDA GÖNDERİLECEK

BELHANDA, umursamaz tavırlarına Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında oynadığı Porto karşılaşmasında da devam etti. Sahada kaldığı süre boyunca bir tane olumlu harekete imza atamayan 28 yaşındaki oyuncunun, 1-0 kaybedilen maçın ardından rakip takım formasını sırtına geçirip gülmesi bardağı taşıran son damla oldu. Camiada büyük tepki çeken bu hareketin ardından yönetim de harekete geçti… Faslı yıldız, devre arasında Galatasaray’a veda edecek.

(Güneş)