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  3. Galatasaray Belhanda'nın yerine Nikola Vlasic'i transfer etmek istiyor

Galatasaray Belhanda'nın yerine Nikola Vlasic'i transfer etmek istiyor

Galatasaray Belhanda'nın yerine Nikola Vlasic'i transfer etmek istiyor

Galatasaray, Belhanda’nın yerine düşündüğü Nikola Vlasic transferi için Şükrü Hanedar’ı görevlendirdi.

Belhanda'yı astronomik bir rakama satması an meselesi olan Galatasaray, geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da geçiren 20 yaşındaki Vlasic’i Belhanda'nın yerine transfer etmek için düğmeye bastı. Bu transfer için yönetici Şükrü Hanedar görevlendirildi.

EVERTON İLE GÖRÜŞÜLECEK

Şükrü Hanedar'ın İngiltere'de Everton Kulübü yöneticileri ile bir görüşme yaparak Vlasic'in 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği öne sürüldü.

31 MAÇTA 8 GOL 7 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da kiralık geçiren Vlasic 8 gol, 7 asistlik bir performans sergilemişti. 20 yaşındaki Vlasic 5 kez de Hırvat Milli Takım forması giydi.

(Takvim)

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