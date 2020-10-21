Galatasaray, BB Erzurumspor'a hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.
Bir süre devam eden çeşitli pas oyunlarının ardından ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle son buldu.
Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra özel programına uygun bir çalışma yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.
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