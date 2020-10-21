Galatasaray, BB Erzurumspor'a hazırlanıyor

Ozan Tufan'da son dakika! Yönetim hamleyi yaptı

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezona harika bir giriş yapan ve performansını her hafta daha da yukarıya taşıyan Ozan Tufan için beklenen hamleyi yaptı. Avrupa'dan talipleri artan milli futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak güncellendi.