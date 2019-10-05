Galatasaray Başkent'te 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Luyindama, Falcao, Lemina ve Seri gibi oyuncularını sakatlık ve hastalık nedeniyle kullanamayan Galatasaray, karşılaşma boyunca etkisiz bir görüntü çizdi ve pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı-kırmızılılar karşılaşma boyunca 3 isabetli şut bulurken, ağları sarsamadı.

Öte yandan Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, 86. dakikada 2. sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. beraberliğini alan Galatasaray puanını 10 yaparken, son 4 maçta 3. beraberliğini alan Gençlerbirliği 3 puana yükseldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk edecek, Gençlerbirliği ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

FATİH TERİM KULÜBEYE DÖNDÜ

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, yedek kulübesindeki yerini aldı.

Üç maçlık cezasını tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkentte takımın başında görev yaptı.

Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza almış, sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inmişti.

Fenerbahçe derbisiyle cezasını tamamlayan tecrübeli teknik adam, Eryaman Stadı'nda yedek kulübesindeki yerini aldı.

Terim, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı-kırmızılı ekibin başında sahaya çıkamamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, ligde son olarak 30 Ağustos'ta İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanan maçta görev yapmıştı.

Sarı-kımızılı takımda Terim'in yanı sıra cezası biten yardımcı yardımcı antrenör Ümit Davala da yedek kulübesine döndü.

DERBİDEN 3 FARKLI İSİM

Galatasaray, golsüz eşitlikle biten Fenerbahçe derbisine göre Gençlerbirliği karşısında sahaya 3 değişiklikle çıktı.

Derbiye ilk 11'de başlayan Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmedi.

Terim, bu üç futbolcunun yerine Ankara'da Florin Andone, Selçuk İnan ve Ryan Donk'u sahaya sürdü.

Donk, hafta içi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de şans bulmuştu.

Galatasaray'ın, Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'ini Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Andone oluşturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Emre Mor ise yedek soyundu.

KAPLAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri başkent derbisine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Berat Ayberk Özdemir'i yedek kulübesine çeken Kaplan, ilk 11'de Rahmetullah Berişbek'i görevlendirdi.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Kaplan, ilk 11'de Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Fabricio Baiano, Rahmetullah Berişbek, Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Floyd Ayite ve Giovanni Sio'yu tercih etti.

Başkent ekibinde Sadio Diallo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

BABEL VURDU, ÇİZGİDEN ÇIKTI

Karşılaşmaya iki takım da hızlı başlarken, Galatasaray 6. dakikada Hollandalı oyuncusu Ryan Babel ile önemli bir tehlike yakaladı.

Sağ taraftan Mariano'nun ortasında top Andone'den sekip arka direkteki Babel'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu önünü boşaltıp sol ayağıyla şutunu attı ama Flavio topu çizgiden çıkarmayı başardı.

GENÇLERBİRLİĞİ TEHLİKELİ GELDİ

İki takımın da bol pas hataları ile oynadığı ve 3. bölgede pozisyon üretmekte zorlandığı mücadelede Gençlerbirliği ilk yarıda daha tehlikeli pozisyonları bulan takım oldu.

17. dakikada Candeias'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruş çok az farkla dışarı gitti.

42. dakikada ise Galatasaray'ın köşe vuruşu sonrası Gençlerbirliği çok hızlı çıktı. Sol tarafta topla buluşan Ayite topu sağ ayağına alıp ceza sahasına girmeden sert bir vuruş yaptı fakat top direğin dibinden dışarı gitti.

G.SARAY AYNI BAŞLADI, FEGHOULI ÇIKTI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın 2. yarısında oyuncu değişikliği yapmadan başlarken, pozisyonsuz geçen 7 dakikanın ardından hamle yaptı.

Deneyimli hoca Sofiane Feghouli'yi kenara çekti ve Jimmy Durmaz'ı oyuna sürdü. Feghouli bu karardan memnun olmamız gözükürken, oyundan çıktıktan sonra sakatlığı olmadığı yönünde hareketler yaptı.

Galatasaray 2. yarıda etkisiz gözükürken, 66. dakikada bu sefer Selçuk İnan'ın yerine Adem Büyük oyuna dahil oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ GOLE YAKLAŞTI!

Gençlerbirliği, karşılaşmanın 75. dakikasında Sio ile çok güzel bir gol atmaya yaklaştı ancak vuruşu önceden sezen Muslera topu kornere çelmeyi başardı.

Kaleciyi önde gören Sio çok uzak mesafeden kaleyi yokladı, Muslera parmaklarının ucuyla topu kornere tokatladı.

Kalan dakikalarda Galatasaray aradığı pozisyonları bulamadı ve sarı-kırmızılılar milli araya 1 puanla girmiş oldu.