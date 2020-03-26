Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi negatif çıktı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, başkan Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucunun negatif çıktığı açıklandı:
"Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."
Sarı kırmızılı kulüpte İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve yönetici Mahmut Recevik'in koronavirüs testleri pozitif çıkmış, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da şüpheler üzerine hastaneye yatmıştı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.
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