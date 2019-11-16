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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın acı günü

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın acı günü

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay hayatını kaybetti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay hayatını kaybetti.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüzün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumenin naaşı, 17 Kasım Pazar günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Sinop Türkeli Gaziler Köyü Aile Kabristanlığına defnedilecektir.

Merhume Ayşe Günay’a rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"


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