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  • Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Arda Turan açıklaması: Gündemde yok
  • 10 Ocak 2020 Cuma 16:54
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 17:05

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Arda Turan açıklaması: Gündemde yok

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Arda Turan açıklaması: Gündemde yok

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı söyletinlerine ilişkin, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan’ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilşkin taraftarmızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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