Fatih Terim'den sonra Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Yusuf Günay’ın yaptığı açıklama şu şekilde:
“Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.”
Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'den kendisine gelen transfer teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular, aralarında topladıkları 5 milyon TL ile 33 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine İstanbul Valiliği yardımıyla gönderiyor.